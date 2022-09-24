В Мелитополе "кадыровцы" захватили склад сельскохозяйственной техники, чтобы распродать имущество

Оккупационные войска продолжают терроризировать жителей временно оккупированных территорий, в частности Мелитополя. "Кадыровцы" прибегают к мародерству.

По имеющейся информации, в Мелитополе так называемые "кадыровцы" захватили дилерский склад сельскохозяйственной техники.

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Мужчины кадырова пытаются продать имущество украинцев

Военнослужащие русских оккупационных войск продолжают заниматься мародерством. В частности, во временно оккупированном Мелитополе кадыровцы пытаются распродать награбленное имущество со склада сельскохозяйственной техники, которую захватили накануне.

К слову, в Запорожской и Херсонской областях мужчинам призывного возраста, отказавшимся от украинского гражданства и получившим российские паспорта, уже вручают повестки о мобилизации.

Сейчас в Мелитополе проходит так называемый "референдум"

В настоящее время во временно оккупированном городе проходит референдум-шоу от российских оккупантов. Люди спрятались в домах и делают вид, что никого нет дома. Однако члены "избирательной комиссии" ходят по домам вместе с автоматчиками и заставляют людей "голосовать". Испуганным местным жителям угрозами приказывают в каком месте бюллетеня правильно поставить отметку,

Также вчера в сети появилось видео, как члены такой избирательной комиссии сами заполняют и подписывают бюллетени.

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