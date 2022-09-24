За наявною інформацією, в Мелітополі так звані "кадировці" захопили дилерський склад сільськогосподарської техніки.

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Посіпаки кадирова намагаються продати майно українців

Військовослужбовці російських окупаційних військ продовжують займаються мародерством. Зокрема у тимчасово окупованому Мелітополі кадировці намагаються розпродати награбоване майно зі складу сільськогосподарської техніки, яку захопили напередодні.

До слова, в Запорізькій та Херсонській областях чоловікам призовного віку, які відмовились від українського громадянства та отримали російські паспорти, вже вручають повістки про мобілізацію.

Зараз у Мелітополі відбувається так званий "референдум"

Зараз у тимчасово окупованому місті проходить референдум-шоу від російських окупантів. Люди поховалися у домівках та удають, що нікого немає вдома. Проте члени "виборчої комісії" ходять хатами разом з автоматниками та примушують людей "голосувати". Наляканим місцевим мешканцям погрозами наказують в якому місці бюлетеня правильно поставити позначку,

Також вчора у мережі з'явилось відео, як члени такої "виборчої комісії" самі заповнюють та підписують бюлетені.

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