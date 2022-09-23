Ічкерійці – на передовій, кадирівці – позаду

Наприклад, зараз формується ще один, вже п'ятий, такий батальйон, який бореться з окупантами. Попри те, що чеченців на боці України на фронті доволі багато, з кадирівцями вони не зустрічалися. Про це 24 каналу розказав лідер Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв.

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Війн зауважив, що його бійці перебувають на позиціях, відбивають російську агресію та виконують доручення українського військового командування по всій лінії фронту, так само як інші підрозділи ЗСУ. Вони перебувають на передовій, у той час, коли кадирівці стоять у хвості.

За словами Закаєва, на початку повномасштабного вторгнення росії кадирівці мали виконувати функцію поліцейських. Вони висувалися легкою бронетехнікою та автозаками, і після того, як "друга армія світу" мала "захопити Київ за 3 дні", кадирівці мали репресивними методами придушувати протести, які, як вважали у росії, влаштовували б українці.

Утім, плани росії не втілилися у реальність. Київ не впав ані за 3 дні, ані за 200 днів, тож кадирівцям довелося вигадати інше завдання. Зараз вони виконують функції загороджувальних загонів, тому що путін і кадиров дуже оберігають цих вірних їм людей та роблять на них великі ставки.

"Ось ці перші підрозділи, які виступили, їх дуже сильно потріпали ЗСУ, і сотні трупів перебувають у білоруських моргах. Це продовжується й досі, бо вони не вивозять їх одразу, і не ховають, щоб не викликати паніку в Чеченській Республіці", – розповів Закаєв.

Тому сьогодні функція так званих тікток-військ кадирова – стояти в загороджувальних загонах,

– підсумував він.

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Кадиров пообіцяв, що мобілізації не буде

Після того, як путін оголосив часткову мобілізацію в росії, рамзан кадиров поспішив заспокоїти чеченців і запевнив, що в чечні мобілізації не буде. Причина – нібито те, що чечня й без того "перевиконала план" у війні проти України на 254%. За його словами, у ній взяли участь 20 тисяч чеченців.