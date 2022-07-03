Последние два дня для оккупантов настоящий ад: мэр подтвердил подрыв моста возле Мелитополя

Ситуация в Мелитополе выходит из-под контроля врага. Партизаны устроили россиянам несколько неприятных "сюрпризов".

Во временно оккупированном Мелитополе партизанам удалось нанести врагу очень болезненные удары. У россиян началась истерика – всего за два дня они понесли бешеные потери.

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Ад для оккупантов

Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил информацию о подрыве моста на границе Мелитопольского и Токмакского районов, через который оккупанты возили оружие. Мост сейчас вообще не функционирует, враг остался без одного из основных каналов поставок на Бердянское и Донецкое направления.

Последние два дня в Мелитополе для россиян настоящий ад,

– сказал Федоров в эфире национального телемарафона.

Ситуация в Мелитополе: последние новости

Вблизи Мелитополя сошел с рельсов бронепоезд оккупантов, которым они перевозили бронетехнику. Они начали кричать о "теракте" и врать о том, что на самом деле везли продовольствие.

Затем ВСУ удалось нанести мощный удар по позициям врага вблизи аэродрома. В общей сложности наши воины запустили по врагу более 30 боеприпасов. Все они попали в военную базу российских оккупантов.

Россияне так боятся партизан, что начали вылавливать всех мужчин прямо на улице. Также есть предположение, что они собрались проводить принудительную мобилизацию.

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