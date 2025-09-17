Анна Кулиш начала волонтерить еще в 2014 году, правда, тогда это не было систематически. Впрочем, в 2022 году ее волонтерская деятельность приобрела совсем другие масштабы. Сегодня Анна является основательницей фонда "Любовь и лють", который закрывает потребности наших военных.

В подкасте "Воин воли" эксклюзивно для 24 Канала Анна честно рассказала о самых больших сложностях волонтерства, как мотивировать людей донатить на ВСУ и выезде родных из оккупации. Больше деталей – читайте далее в материале.

"Пока "Грады" в огороде не поставили – не выезжали": о побеге дедушки из оккупации

Ты из Новой Каховки. Расскажи, пожалуйста, как давно ты переехала в Киев и как сейчас поживает твой родной город?

Да, я из Новой Каховки. Переехала еще до полномасштабного вторжения – в 2016-м или 2017-м. Уже и не вспомню точно. Тогда как раз закончила Херсонское училище культуры, поработала год режиссером – и уехала в Киев. Здесь познакомилась с мужем, поэтому живу здесь уже давно. Полномасштабка меня застала в Киеве. Моя семья на тот момент была в Новой Каховке.

Как поживает мой родной город? Слушай... он не живет. Мне больно и обидно это говорить, но когда Россия пришла в Новую Каховку – жизнь там остановилась. Есть один местный телеграм-канал, там человек проезжает по улицам и снимает видео. Я пытаюсь найти свой дом, но уже четыре года его нет ни на одном фото или видео, потому что мой дом стоит на первой линии возле Днепра, а там все перекрыто, туда не пускают. Попасть туда невозможно.

Родные были в оккупации, когда началось вторжение, – они выехали, или остались там?

У меня все выехали. У меня большая часть семьи проукраинская. Слава богу, мои родители проукраинские. Думаю, ты понимаешь, что жизнь в Новой Каховке – это такая граница: ближайшие соседи – Крым. Это огромное влияние России, поэтому я не удивилась, когда некоторые родственники стали перебежчиками на сторону врага.

Очень повезло, что мама и папа на тот момент были в Польше. Они уехали в январе. Мы как раз вместе отпраздновали Новый год в Новой Каховке. Они завезли нас в Киев и поехали, потому что папа работал в Польше. Мой дедушка, тетя, племянники, двоюродная сестра и крестный были на момент оккупации в Новой Каховке, в Малой Каховке и в Каховке. Вся семья тогда была разбросана по всем Каховкам.

Помню: 6 – 7 утра, меня будит Влад и говорит, что началась война. Я сразу хватаю телефон, набираю дедушку и он говорит, что видит, как танки заходят, и все. В этот момент во мне что-то умерло, потому что я поняла – я уже к ним не приеду, чтобы забрать, а они боятся уехать. Они были полгода в оккупации. Пока ракеты не пролетели над домом моей тети и пока "Грады" не поставили в огороде моего дедушки – они не уехали.

Я ссорилась с дедушкой, звонила и говорила, что не могу приехать, потому что обратно не выеду, как минимум у меня татуировка на украинском. Так нельзя, но я ушла в запугивание, в фрустрацию. Потом он говорит: "Ты знаешь, Аня, нам "Грады" поставили". Я говорю: "Отлично! Садись в свой Ланос и езжай!" И он на "Ланосе", прекрасная машина, выехал из Малой Каховки и проехал путь аж до Нидерландов. Сейчас они в Нидерландах.

На "Ланосе" в Нидерланды?

С остановками, конечно – у него было много остановок, но для меня это был просто шок. "Ланос" доехал до Красного Креста – и сломался.

Сколько дедушке лет?

75. Он молодчинка. Он и мой крестный выезжали последними из нашей семьи. Двоюродную сестру крестный отправил раньше. Но все выезжали уже через Крым, потому что Васильевка была закрыта. Я понимаю людей в оккупации, я понимаю тех, кто боится выезжать. На тот момент это была неопределенная история: можно ехать – нельзя ехать, расстреляют – не расстреляют.

В тот момент относительно безопасно было выезжать?

Никогда не было безопасного времени, чтобы выезжать, и удобного времени тоже не было, но в нашей ситуации, когда припекло, тогда и поехали.

Есть ли какие-то рычаги, которые реально действуют, чтобы уговорить людей уехать, или это все индивидуально?

Это все максимально индивидуально. Я считаю, что мне повезло. Там была цепочка событий. Дедушка был очень привязан к младшей сестре. У нее двое детей: 11 и 18 лет, это опасность (оставаться в оккупации, – 24 Канал). Мы шли сначала через мою Аню. Дедушка, наверное, к ней и поэтому уехал. То есть это в основном стечение обстоятельств. Это какая-то внутренняя сила уехать.

Но я понимаю людей, которые не выезжают по разным обстоятельствам. Это не значит, что они являются предателями. У кого-то у матери запрет на выезд с оккупированной территории – ее дочь не хочет оставлять. У кого-то дедушка лежачий – его не хотят бросать. У кого-то дом – это их все, они пустили корни. Я не осуждаю тех, кто не выезжает, но учитывая безопасность это страшно.

Когда россияне взорвали ГЭС, много людей было в Новой Каховке, – много тех, кто оставался там и не мог уже уехать. Это было очень страшно: наблюдать и понимать, что ты ничего не можешь сделать, ты – не всемогущий. И это проблема волонтерства – когда ты сталкиваешься с мыслью о том, что ты не всемогущий и не можешь спасти всех.

Что самое трудное в волонтерстве?

К сожалению, да. Есть такие моменты, когда все складывается так, что ты понимаешь – ты не можешь. Что бы ты не сделал, куда бы ты не позвонил, какими связями не воспользовался бы – это не поможет. В этот момент ты понимаешь, что реально есть что-то выше тебя, и ты не все можешь контролировать.

Абсолютно точно. Я очень долго пыталась разобраться, как с этим бессилием справляться.

Я отслеживала, что чем больше тебе кажется, что ты держишься и держишь все в себе – тем неожиданнее будет момент, когда оно все полезет, и тем сложнее будет собрать это снова в кучу. Мне очень помогало плакать и кричать в моменте. Кричать от безысходности, сидеть, укачивать себя как ребенка, обнимать.

Один из таких страшных дней волонтерства был, когда случился Авдеевский котел. У нас там была 47 бригада и мы ничего не могли сделать. Мы как волонтеры наблюдали онлайн за тем, как исчезали со связи военные. Это было настолько страшно. Я звонила и писала везде, пыталась что-то сделать, и в какой-то момент отложила телефон и такая: "Я ничего не могу сделать с этим". И тогда я разрыдалась.

Важно! Помочь фонду Анны "Любовь и лють" закрывать потребности военных, которые обращаются к ним за поддержкой, можно сделать донат на "банке" по ссылке.

Тогда так совпало, что у меня параллельно с этим на банку поступал почти миллион гривен для 93 бригады. Я тогда не радовалась этим деньгам, писала в "Монобанк" не взломали ли меня, что так много денег поступает.

В тот момент было настолько много боли, безнадежности и отчаяния. Мне кажется, что я тогда не распалась на кусочки, и я здесь, продолжаю волонтерить, потому что тогда я кричала просто как сумасшедшая. Было больно, было страшно, но оно помогло собраться.

У меня было такое: я держалась, а потом в какой-то момент закричала так, как никогда в жизни не кричала. И это на самом деле страшная история, потому что в идеале это все надо заранее делать. Если ты уже чувствуешь звоночки, то обращаться к специалистам, к друзьям, возможно, поехать перезагрузиться.

Это правда, говорить вообще очень важно – о любых состояниях. Мне кажется, не всегда важно, услышат ли тебя в моменте, но чем больше ты говоришь, тем больше шансов, что кто-то тебя услышит – тот, кто может выдержать. Есть ощущение, что если говорить о волонтерстве, то это только говорить о чем-то страшном, нет никакого позитива, но это не так. Есть разное.

Я вот себе думала о том, что волонтерство – это жизнь в банке. Очень преувеличенная жизнь, потому что там есть и очень много плохого, и очень много хорошего. То, что мы под влиянием жизни не всегда замечаем, в волонтерстве суперконцентрированное, потому что это резко, незапланированно. Ты никогда не ожидаешь момента, когда будешь радоваться или плакать, потому что в гражданской жизни ты этого не замечаешь.

Как стала волонтером?

Ты начала заниматься волонтерством уже с начала вторжения?

Именно военным волонтерством – да. До этого, с 2014 года, это была такая отрывочная история, потому что мы в Херсоне застали аннексию Крыма, вторжение на Донбасс. И наша куратор курса, режиссер Светлана Витальевна Доминская, всегда была проукраинской. Я считаю, что именно она заложила во мне эти зернышки украинскости.

Но я не скрываю, что до 2022 года говорила на русском, слушала русскую музыку. Просто в один момент меня от этого отвернуло. С первой ракетой над головой я поняла, что никогда в жизни больше не буду говорить на том языке. Сейчас суржик – это моя любовь, это живой язык. Очень мне нравится. Никогда не стесняйтесь говорить на суржике.

Тогда я плела сетки – мы в училище плели сетки, собирали посылки, теплые носки. Ездили несколько раз с концертами к ребятам. Это было очень точечно, и такой идентификации, что я – волонтер, у меня не было. Мы это делали, потому что нам предлагали, а мы любили помогать – и помогали. Я больше с животными помогала тогда. То есть волонтерство вроде было всегда, а с 2022 года это стало уже более осознанной историей.

Сначала мы волонтерили в Софиевке на складе, помогали переселенцам. Потом был мой первый сбор. Мы вывозили из оккупации друга и нужны были деньги на это. Денег не было, потому что к ним пришли российские военные, обокрали, избили и оставили без ничего. Выезд тогда стоил 10 тысяч гривен – на двоих и кота. Потому что как мы кота оставим? Кот потом жил у нас в однокомнатной квартире и гулял, когда мы выходили гулять с нашей собакой.

Сначала в 2022 году было ситуативное волонтерство, как и у всех, кто тогда включился. Все немножко метались – там помочь, там помочь, потому что не хотелось сидеть на месте, ничего не делать. Потом я помогала раненым в госпитале. Впоследствии пришел первый запрос на FPV-дрон для 22 ОБСП. Это было очень внезапно и это, кажется, был первый большой сбор.

До того я присоединялась к другим волонтерам – собирала условные "дружеские банки". Тогда еще не было такого понятия, как "дружеская банка". Мы просто собирались кучкой, и все постили, продвигали одну ссылку на банку с одним постом, то есть не было такой системности как сейчас.

Поэтому тогда я еще ничего не знала, не знала, что такое FPV, но я стала разбираться, и записала первую донатную песню. Мы довольно быстро собрали деньги и передали. Мой первый фотоотчет для этого сбора был сделан на скамейке возле нашего дома. Это был такой трепет, так щемяще. Три FPV! На тот момент казалось: "Ого, я помогла!". Это был 2023 год, мой первый официальный сбор. Его еще Вася Байдак (стендап-комик, – 24 Канал) репостнул. У меня еще и ручки потели, когда он мне ответил.

Вася что-то писал тогда?

Да, он написал, что это очень прикольно. Я тогда им вдохновлялась, потому что когда только начинаешь волонтерить, то у тебя очень много ресурса и энергии на это. И ты видишь те пути, которые раньше мог бы даже не заметить. Чем дольше этот путь, тем более ты уставший, и тем меньше уже хочется переписывать песни, что-то снимать, что-то делать. А надо к этому возвращаться. Я вот недавно думала: надо снять какое-то красивое видео, чтобы люди такие посмотрели и сказали: "Хочу отдать ей все свои деньги".

И вот тогда Вася, Амиль и Рамиль (группа Курган и Agregat, – 24 Канал) тоже репостнули. На тот момент это очень вдохновляло. Давало силы и желание двигаться дальше. Потом были "Мавики", небольшие тепловизоры, что-то такое, что на этом этапе уже кажется маленьким, но приятным. Я очень люблю такие сборы, когда надо что-то маленькое купить.

А в декабре, после "Мавика", ко мне пришли из 93 бригады. Одни передали другим, что есть такая Аня – волонтер. Я себя еще тогда так не идентифицировала. Вообще волонтерская идентификация, что я – волонтер, у меня произошла, когда я уже создала команду. Я приняла этот момент. Потом уже были большие сборы, первый миллион.

Чем занимается фонд "Любовь и лють"?

На чем сейчас сосредоточено основное направление фонда "Любовь и лють"?

Фандрейзинг – сбор средств для закрытия запросов от бригад, с которыми мы активно сейчас сотрудничаем. Также мы периодически открыты к новым запросам, но для этого нужно пройти верификацию, чтобы мы приняли в работу сбор. Это наше основное направление. Вторичное – это помощь животным.

Сколько сейчас людей у вас в команде? С какими запросами чаще всего к вам обращаются?

В активной рабочей группе нас сейчас десять человек. Всего в фонде 15 – 16 волонтеров. У нас довольно свободный график посещения. К нам присоединяются также отдельные друзья, знакомые с дружескими баночками, всегда кто-то поддерживает. Хотелось бы больше, поэтому если вы видите это, – открывайте дружеские банки к моим сборам.

Мы очень молодой фонд, нам три месяца. Мы долго шли к этому – и стали фондом официально. До этого мы были волонтерской инициативой. Сначала я была как единица – волонтер, потом у меня появились друзья-волонтеры, впоследствии мы объединились в волонтерскую инициативу, и, как ребенок, естественно выросли в благотворительную организацию.

Основной массив запросов сейчас у нас – это автомобили. Наблюдался бум на авто, до этого на РЭБы. Всегда между этими масштабными сборами у нас идут Mavic, а вот тепловизоры давно не просят. Нужны стиральные машинки, потому что это очень необходимая вещь. Комфортно, когда есть своя машинка, бойцы могут прийти, бросить вещи, постирать и не ждать недели, когда можно выехать в город, чтобы постирать вещи.

Сейчас, например, мы помогаем шить матрасы для эвакуационных НРК (наземные роботизированные комплексы, – 24 Канал). Это также специфический сбор, но мы за него взялись. Также продолжаются различные мелкие сборы.

Как мотивировать людей донатить?

Как в целом идут сборы сейчас?

Думаю, ты знаешь, как они идут.

Что делать в таких случаях? Понятно, что сложно. Можно говорить, что люди расслабились, никто не донатит и так далее, но можно и где-то понять, почему так – цены растут, у кого-то нет работы.

Возникает вопрос: это о расслаблении, или наоборот о напряжении? Я вижу здесь еще одну историю. Сборы идут намного хуже, чем они шли. У меня по последнему есть статистика. Мы за 20 дней собрали 198 тысяч гривен из 300 тысяч. Потом он резко прекратился. Сейчас более-менее, но, например, вчера было 400 гривен донатов.

Очень много сборов. Это то, что я выделяю для себя как одну из причин. Снижение результативности – это количество. Когда было мало сборов, люди могли сфокусироваться, увидеть и задонатить. Размеры донатов были больше также, вероятно, из-за того, что количество сборов было меньшим. Выбирать надо было не так тщательно. Сейчас напряжение, рост цен, прекращение финансирования, соответственно, сокращения на работе, поиск новой, выгорание. У многих близкие на фронте, они концентрируются на том, чтобы помогать им. Это все влияет.

Одно время я была таким злым волонтером, выходила с серьезными разговорами к людям в сториз, что-то объясняла им. А сейчас я иду больше от любви, чем от ярости. Потому что волонтерство – это про любовь к тем, кому мы помогаем, и про ярость к тому, что происходит в целом. Я считаю, что это нормально – коммуницировать в разных стилях, потому что иногда холодный душ нужен всем. Но да, сейчас тяжело.

Что мы делаем с этим? Стараемся привлечь как можно больше людей к сбору. Мы делаем розыгрыши, проводим офлайн-мероприятия. У нас завтра, например, тренинг по такмеду (тактическая медицина, – 24 Канал) за донат. Мы договорились с украинской школой спасения, что она проведет тренинг, предоставит локацию и тренера, а оплата направляется на наш сбор.

Мы сами набрали людей, ставили меньшую сумму доната. Сознательно это делали, потому что не все могут позволить себе идти на такмед, а это важно. Если полгода назад были на тренинге, сейчас надо обновлять знания, возвращать навыки.

Ищем разные методы, собираемся на брейнштормы, планируем действия. Это стратегическая работа. Когда я говорю о рабочей группе фонда, имею в виду людей, которые на постоянной основе не только привлечены как сборщики фандрейзера, но и те, кто работают непосредственно над тем, чтобы этот сбор закрылся как можно скорее. Мы ставим очень короткие сроки и стараемся в них втиснуться.

Пишем медийщикам, они нас поддерживают. Среди таких – почти вся команда "Подпольного стендапа". Аня Кочегура просто невероятная. Она каждый наш сбор поддерживает, уже даже не верифицирует нас, потому что знает, кто мы, знает наших волонтеров. Она всегда помогает, у нее суперская аудитория.

Как вы налаживаете эти связи?

Интересный вопрос, я никогда не думала об этом. Для меня это естественно происходило, потому что когда мы были как волонтерская инициатива, у меня была основная задача – давать прозрачную отчетность для всех, чтобы если я иду к какому-то блогеру, то сразу все могла показать. Наверное, на этих ценностях честности и открытости мы сошлись с командой. Мостик строился именно через искренность и честность.

У нас атмосфера в команде суперфрендли. Редко мы встречаемся на нерабочие встречи. Хотелось бы чаще, но у всех своя работа. У кого-то дети, собаки, работа. Пусть эти встречи редкие, но они есть. У нас открытый диалог друг с другом. Я всегда была открыта к новеньким. Говорила им, чтобы мне задавали любые вопросы по волонтерству, а я научу. Все знания, что у меня есть, – я дам. Все вопросы, на которые кто-то хочет получить ответы, – я дам. Если я не знаю ответа на этот вопрос – мы найдем его вместе.

Вот такой пузырь безопасных людей, в любви и тепле, мне хотелось иметь вокруг. Волонтеры – это очень безопасные люди, с ними кайфово. Мы можем прийти друг другу на помощь в сложных жизненных ситуациях. Мы открыты для того, чтобы к нам приходили другие люди. Мы хотим запустить программу обучения волонтеров – людей, которые хотят, например, собирать средства. Не обязательно с нами. Пишите, я дам всю информацию, чтобы вы волонтерили.

Об обучении для волонтеров

А как должна выглядеть эта программа обучения волонтеров?

Она у нас пока в разработке. Мы видим два пути. Первый – это буквально рекрутинг в нашу команду и обучение волонтеров, которые будут внутри нее. Второй – чаще это будет онлайн общение.

Часто встретиться офлайн невозможно. Поэтому, если ко мне приходит человек, у меня есть файлы в PDF-формате, где пошагово расписано: что нужно сделать перед сбором, во время и после него. Я отдаю этот файл, если есть вопросы – мы можем созвониться или переписываться. Я отвечаю на все вопросы, то есть провожу всеми путями. Иногда, когда мои дизайнеры свободны, они помогают с визуалами. Когда нет такой возможности, то мы ищем, кто может помочь, или я могу что-то в Canva "слепить".

Я нескольких человек так научила. Они успешно закрыли сборы для своих близких. Было очень классно и радостно. Я жадная на людей волонтерка, но всегда готова делиться знаниями, всем, что есть. Я всегда говорю, что я не заканчивала университет по волонтерству, у меня нет диплома, но я готова отдавать все, что у меня есть, чтобы нас становилось больше.

Продолжение интервью с волонтером Анной – смотрите в видео.