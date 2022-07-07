Об этом сообщили в Офисе Президента. Как передает 24 канал, им стал Николай Моргунов.

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Кадровые изменения стремительны

Поскольку говорится о третьем "народном мэре", то можно понять, что с кадрами у оккупантов все очень плохо. Это и предсказуемо, ведь управлять полностью разрушенным городом мало кто захочет. Ведь нужно будет максимально быстро пытаться вернуть его хотя бы к какой-нибудь жизни. А эта задача непростая.

Что касается самого Николая Моргунова, то он не вчерашний в вопросах оккупации. Еще при Януковиче он был главой города Брянка. После захвата российскими военными его под свой контроль, глава городского совета не медлил. Он решил всячески сотрудничать с захватчиками и перешел на их сторону.

Отметим, что враг пытается вытеснить максимум из временно оккупированных территорий. Да, под видом предложений по трудоустройству, мужчинам вручают повестки. После этого их отправляют на фронт, чтобы те защищали "новую родину".

Для оккупантов очень важно пополнить свои войска. А все потому, что только в боях за Северодонецк и Лисичанск оккупанты потеряли не менее 7000 своих солдат. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

Враг еще не вышел на границу за пределы Луганщины

Он также подчеркнул, что российским бойцам не удалось выйти на границу Луганской области. Соответствующую информацию подтвердил глава ОВА Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что сейчас продолжаются бои за окраины области. Что касается продвижения врага, ему удалось за 4 месяца пройти всего 30 километров.

В то же время Алексей Арестович похвастался достижениями ВСУ в противостоянии в Луганской области. Речь идет о том, что нашим военным удалось:

нанести врагу поражение;

выиграть немного времени, пока прибывает помощь с Запада;

взыскать примерно 60% войск оккупанта, находившихся на территории нашего государства, в этот район;

обеспечили условия, которые позволили одновременно устроить контрнаступление под Угледаром, а также на Херсонском и Запорожском направлениях.

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