Про це повідомили в Офісі Президента. Як передає 24 канал, ним став Микола Моргунов.

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Кадрові зміни стрімкі

Оскільки мовиться про третього "народного мера", то можна зрозуміти, що з кадрами в окупантів усе дуже зле. Це й передбачувано, адже керувати вщент зруйнованим містом мало хто захоче. Адже потрібно буде максимально швидко намагатись повернути його бодай до якогось життя. А це задача не проста.

Що стосується самого Миколи Моргунова, то він не вчорашній у питаннях окупації. Ще за часів Януковича він був головою міста Брянка. Після захоплення російськими військовими його під свій контроль, очільник міської ради не зволікав. Він вирішив всіляко співпрацювати з загарбниками та перейшов на їхню сторону.

Зауважимо, що ворог намагається витиснути максимум з тимчасово окупованих територій. Так, під виглядом пропозицій з працевлаштування, чоловікам вручають повістки. Після цього їх відправляють на фронт, щоб ті захищали "нову батьківщину".

Для окупантів надзвичайно важливо поповнити свої війська. А все тому, що лише у боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ окупанти втратили щонайменше 7000 своїх солдатів. Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

Ворог ще не вийшов на кордон межі Луганщини

Він також підкреслив, що російським бійцям не вдалось вийти на кордон Луганської області. Відповідну інформацію також підтвердив глава ОВА Сергій Гайдай. Він підкреслив, що наразі тривають бої за околиці області. Що стосується просування ворога, то йому вдалось за 4 місяці пройти усього 30 кілометрів.

Водночас Олексій Арестович похвалився здобутками ЗСУ у протистоянні на Луганщині. Мовиться про те, що нашим військовим вдалось:

завдати ворогові поразки;

виграти трохи часу, поки прибуває допомога з Заходу;

стягнути приблизно 60% військ окупанта, котрі перебували на території нашої держави, до цього району;

забезпечили умови, які дозволили водночас влаштувати контрнаступ під Вугледаром, а також на Херсонському та Запорізькому напрямках.

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