В пределах проекта СВОИ в интервью 24 каналу местная жительница Славянска 61-летняя Любовь поделилась воспоминаниями об ужасах оккупации в 2014 году. Женщина рассказала, что тогда никто и представить не мог, что война начнется с ее родного города.

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Во время обстрелов жители прятались в церкви

Любовь говорит, что после оккупации города не хотела уезжать, ведь надеялась, что это скоро закончится. Она рассказала, что тогда многие жители города голодали. Любовь "перебивалась" огурцами и кабачками.

Женщина вспомнила, когда однажды в местной церкви раздавали помощь, начались обстрелы. Тогда люди вынуждены были прятаться в здании храма.

А однажды я ехала из центра города на велосипеде, ведь не курсировали ни троллейбусы, ни маршрутки. По нас стреляли так, что я уезжаю, а со всех сторон все горит – автовокзал, заправка, мебельный цех,

– говорит женщина.

Также Любовь рассказала, как буквально выпрыгивала из маршрутки во время обстрелов, чтобы спастись.

Оккупанты убили девушку прямо на балконе

Жительница Славянская поделилась историей, которая больше всего ей запомнилась во время оккупации в 2014 году.

Любовь говорит, что в микрорайоне Химик одна девушка вышла на балкон позвонить по телефону. Российские захватчики, увидев это, решили, что она кому-то передает информацию.

Как следствие, оккупанты застрелили девушку прямо на балконе. Любовь говорит, что русские солдаты систематически стреляли по школам, дому ребенка, ДЕПО, жилым домам.

Что думают жители Славянска о России