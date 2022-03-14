Оккупация украинских атомных станций будет стоить режиму Путина сотни миллионов долларов, – СМИ

Российские оккупанты с начала войны против Украины захватили две украинских атомных станции. По данным американских СМИ, из-за этого Россия потеряет сотни миллионов долларов.

Американские журналисты назвали еще одной причиной начала войны России против Украины возможность переориентации нашей страны на рынок ядерной энергии США.

Обратите внимание Оккупанты взорвали часть боеприпасов возле энергоблока ЗАЭС

В первый же день войны Россия захватила Чернобыльскую АЭС с хранилищем использованного ядерного топлива. Судя по созданию препятствий для питания ЧАЭС, оккупанты могут переправить топливо на переработку в Россию, что будет стоить сотни миллионов долларов для Росатома.

Напомним, что сейчас оккупанты контролируют Чернобыльскую и Запорожскую АЭС. Они совершают там провокационные действия. В Чернобыле дважды повредили линию питания, а в Энергодаре взрывают боеприпасы возле первого энергоблока.

Интересно – оккупанты во второй раз повредили линию питания ЧАЭС: смотрите видео