Украина сможет восстановить связь на оккупированных территориях только после их деоккупации

Россияне на временно оккупированных территориях делают все, что им заблагорассудится. Нашим людям там отключили украинскую связь.

Таким образом они хотят, чтобы украинцы там были отрезаны от правдивой информации. Но наши люди все равно не верят российским оккупантам и ждут освобождения, которое обязательно состоится.

К теме Что делать, если потеряли связь с родным человеком из-за войны: алгоритм действий

Когда смогут вернуть связь

По словам главы Госспецсвязи Юрия Щиголя, связь на временно оккупированных территориях восстановят после их освобождения. Он пообещал, что это будет скоро. После освобождения, в основных городах связь должна заработать в течение месяца – двух, в остальных населенных пунктах – до полугода.

Щиголь объяснил, что украинские операторы сами заблокировали собственное оборудование. Поэтому российским оккупантам нужно завозить очень большое количество своего. Если учесть санкции, то в России его не так много.

Им нужно снимать оборудование, работающее в каких-то отдаленных регионах России, везти его в Украину, устанавливать, настраивать. То же касается и оптоволоконного кабеля, который россияне затащили из Крыма в Херсон. Кабель также не очень стабильно работает благодаря работе украинских спецслужб и разведки, которые периодически его выводят из строя.

– объяснил Щиголь.

Но это не единственная проблема с этим у россиян. Ведь через несколько месяцев из-за санкций у них также возникнет проблема, как выпустить и прошить SIM-карты под российских операторов. Их снабжение также под санкциями.

Блокада украинских оккупированных территорий

Именно отключение связи и разрушение техники украинских операторов на временно оккупированных территориях является одним из элементов блокады. Враг надеется, что изоляция и страх сломят сопротивление нашего героического народа. Президент Владимир Зеленский рассказывал, что помимо связи, россияне также блокируют выезд украинцев на подконтрольную нашему государству территорию. Не хотят, чтобы те узнали правду от украинских СМИ.

К примеру, в конце мая россияне отключили украинскую мобильную связь и интернет в Херсонской области. Жители оставались без связи 3 дня. Тогда его удалось восстановить на чуть-чуть. Но сейчас его снова нет, или может появиться на несколько минут и исчезнуть.

Но связь для людей – не единственная, которую российские оккупанты глушат. В частности, у МАГАТЭ исчезла удаленная связь с системами на Запорожской атомной электростанции. Эта АЭС уже 4 месяца находится под контролем российских оккупантов. Это случилось уже не в первый раз. В частности, один такой инцидент был уже меньше месяца назад.

Тем временем ВСУ освобождают населенные пункты Херсонской области: смотрите видео