Так, в Главном управлении разведки сообщили, что оккупационные власти Крыма готовятся к украинской операции по освобождению полуострова. Об этом свидетельствуют документы, подписанные так называемым главой республики Крым Аксеновым.

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Где оккупанты установили уровень угрозы

По данным разведки, российская оккупационная администрация Крыма и местное отделение ФСБ издали "решение по установлению высокого (желтого) уровня террористической безопасности". Согласно ему враг установил высокий уровень угрозы в:

Армянске,

Джанкое,

Керчи,

Красноперекопске.

Также о высоком уровне угрозы они сообщили в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском (Едикуйском) районах Крыма.

Такой же уровень угрозы объявили оккупанты и на подведомственных объектах министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики и комитета по водному хозяйству и мелиорации.

Длиться такой уровень угрозы будет неограниченно, то есть до принятия решения об его отмене.

Что предполагает "желтый уровень террористической безопасности"

Согласно документу, силовики оккупантов должны усилить контроль за передвижением транспорта на полуострове. Также захватчики хотят:

усилить контроль за перемещением россиян и иностранцев,

усилить контроль за обязательной регистрацией временного места жительства,

провести ревизию специализированного оборудования для осуществления "спасательных операций",

обеспечить места для "временного размещения людей",

подготовить заведения для оказания экстренной помощи и медицинской эвакуации.

Подобные "меры безопасности" со стороны оккупантов являются признаком подготовки к началу операции по освобождению Крыма украинскими Силами Обороны,

– сообщили в украинской разведке.

Также в ГУР подчеркнули, что это также может свидетельствовать о возможности провокаций российскими спецслужбами относительно мирного населения полуострова. Это они могут делать, чтобы со временем переложить ответственность на Украину.

Оккупанты готовятся к освобождению полуострова Украиной / Данные разведки