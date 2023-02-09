Так, в Головному управлінні розвідки повідомили, що окупаційна влада Криму готується до української операції зі звільнення півострова. Про це свідчать документи, підписані так званим главою республіки Крим Аксьоновим.

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Де окупанти встановили рівень загрози

За даними розвідки, російська окупаційна адміністрація Криму та місцеве відділення ФСБ видали "рішення про встановлення високого (жовтого) рівня терористичної безпеки". Згідно з ним ворог встановив високий рівень загрози в:

Армянську,

Джанкої,

Керчі,

Красноперекопську.

Також про високий рівень загрози вони повідомили у Джанкойському, Красноперекопському та Ленінському (Єдикуйському) районах Криму.

Такий же рівень загрози окупанти оголосили й на підвідомчих об'єктах міністерств транспорту, житлово-комунального господарства, охорони здоров'я, палива та енергетики, промислової політики та комітету з водного господарства та меліорації.

Триватиме такий рівень загрози необмежено, тобто до прийняття рішення про його скасування.

Що передбачає "жовтий рівень терористичної безпеки"

Згідно з документом силовики окупантів повинні посилити контроль за пересуванням транспорту на півострові. Також загарбники хочуть:

посилити контроль за переміщенням росіян та іноземців,

посилити контроль за обов'язковою реєстрацією тимчасового місця проживання,

провести ревізію спеціалізованого обладнання для здійснення "рятувальних операцій",

забезпечити місця для "тимчасового розміщення людей",

підготувати заклади для надання екстреної допомоги та медичної евакуації.

Подібні "заходи безпеки" з боку окупантів є ознакою підготовки до початку операції зі звільнення Криму українськими Силами Оборони,

– повідомили в українській розвідці.

Також в ГУР підкреслили, що це також може свідчити про можливість здійснення провокацій російськими спецслужбами щодо мирного населення півострова. Це вони можуть робити, щоб згодом перекласти відповідальність на Україну.

Окупанти готуються до звільнення півострова Україною / Дані розвідки