Оккупационные власти Крыма приказывают скрывать факты взрывов на военных объектах

Случаи "хлопка" в Крыму участились. Это радует украинцев, но пугает россиян.

Взрывается всегда на военных объектах оккупантов. Поэтому оккупационные власти Крыма приказывают любым способом скрывать эти факты.

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оккупанты придумали винить самих себя

Украинская разведка узнала, что во время специального совещания, заместитель министра обороны россии дмитрий булгаков приказал любым способом скрывать факты взрывов на складах боеприпасов и военных объектах. Они все чаще происходят на территории временно оккупированного Крыма.

Более того, даже придумали "гениальный план", что будут делать, когда люди таки будут узнавать о взрывах и впадать в большую панику. Придумали, что будут рассказывать о халатности или халатности определенных должностных лиц. Понятное дело, что их имена сразу установят и якобы привлекут к ответственности.

Уже тысячи россиян пытаются срочно выехать с территории Крыма. Паника у оккупантов поднялась после серии взрывов на военных объектах.