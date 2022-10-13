Оккупанты выстраивают линию обороны

В разведывательном обзоре минобороны Британии отмечают, что российские войска, отступив примерно на 20 километров на Север на Херсонском направлении, предположительно пытаются укрепить новую линию фронта на Запад от села Милово.

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На этой линии идут ожесточенные бои, особенно на Западе, где украинские наступления означают, что фланг России больше не защищен рекой Ингулец.

Большинство российских войск на этой линии фронта – недоукомплектованные подразделения ВДС.

В последние дни российские оккупационные власти, вероятно, отдали приказ о подготовке к эвакуации части мирных жителей из Херсона. По всей вероятности, они ожидают распространения боевых действий на сам город Херсон,

– считает британские разведчики.

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Украинские защитники постепенно освобождают населенные пункты от российских оккупантов. В частности, в Херсонской области россиян прогнали из 75 городов и сел.

Ситуация в освобожденных населенных пунктах – ужасная. Там очень много разрушенных домов, школ, больниц, детских садов и т.д. Также оккупанты разрушили линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, водопроводы, котельные, насосные и другие объекты инфраструктуры.

Военнослужащий ВСУ, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань рассказал, что ФСБшикам выдали "план эвакуации", они вместе с семьями массово покидают Херсонщину.

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