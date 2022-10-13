Окупанти вибудовують лінію оборони

У розвідувальному огляді міноборони Британії зазначають, що російські війська відступивши приблизно на 20 кілометрів на Північ на Херсонському напрямку, ймовірно, намагаються зміцнити нову лінію фронту на Захід від села Милове.

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На цій лінії точаться запеклі бої, особливо на Заході, де українські наступи означають, що фланг Росії більше не захищений річкою Інгулець.

Більшість російських військ на цій лінії фронту – недоукомплектовані підрозділи ВДВ.

Останніми днями російська окупаційна влада, ймовірно, віддала наказ про підготовку до евакуації частини мирних жителів із Херсона. Цілком імовірно, що вони очікують поширення бойових дій на саме місто Херсон,

– вважає британські розвідники.

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Українські захисники поступова звільняють населені пункти від російських окупантів. Зокрема, на Херсонщині росіян прогнали з 75 міст та сіл.

ситуація у звільнених населених пунктах – жахлива. Там є дуже багато зруйнованих будинків, шкіл, лікарень, дитячих садків тощо. Також окупанти зруйнували лінії електропередач, трансформаторні підстанції, газогони, водогони, котельні, насосні та інші об'єкти інфраструктури.

Військовослужбовець ЗСУ, депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів, що ФСБшикам видали "план евакуації", вони разом з родинами масово покидають Херсонщину.

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