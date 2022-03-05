Оккупационные войска перешли к открытой тактике террора: точечно обстреливают гражданских

Секретарь СНБО в очередной раз обратился к украинцам и всему миру. Он отметил, что войска оккупанта открыто используют тактику террора, точечно обстреливая гражданских.

Как отметил в своем фейсбуке Алексей Данилов, весь сектор безопасности и обороны Украины дает достойный отпор оккупантам по всем направлениям. Поэтому им не остается ничего другого, кроме использования тактики террора.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Секретарь СНБО подчеркнул, что российские военные начинают наносить путинские "точечные удары" по мирному населению Украины, а также критической инфраструктуре.

Цель – запугать, создать панику, сломить нашу волю к сопротивлению,

– подчеркнул он.

Алексей Данилов добавил, что враг всячески нарушает достигнутые договоренности:

блокирует открытие "зеленых коридоров",

не допускает гуманитарные грузы.

В то же время он пытается создать фейковую картинку "радостной встречи" оккупантов горожанами. Но, как мы знаем, это им не удается никак.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!