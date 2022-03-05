Як зауважив у своєму фейсбуці Олексій Данілов, весь сектор безпеки й оборони України дає гідну відсіч окупантам по всіх напрямках. Тож їм не залишається нічого іншого, крім використання тактики терору.

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Секретар РНБО підкреслив, що російські військові починають наносити путінські "точкові удари" по мирному населенню України, а також критичній інфраструктурі.

Мета – залякати, створити паніку, зламати нашу волю до спротиву,

– наголосив він.

Олексій Данілов додав, що ворог усіляко порушує досягнуті домовленості:

блокує відкриття "зелених коридорів",

не допускає гуманітарні вантажі.

Водночас він намагається створити фейкову картинку "радісної зустрічі" окупантів містянами. Але, як ми знаємо, це їм не вдається аж ніяк.

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