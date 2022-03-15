Оккупационные войска ведут боевые действия в районах ряда населенных пунктов: перечень

Оккупационные войска ведут боевые действия в районах ряда населенных пунктов. В частности, речь идет о Северском, Донецком, Южнобужском направлениях, а также на Полесье и Слобожанщине.

Соответствующую информацию обнародовали в Генштабе ВСУ. В частности, данные приведены по состоянию на север против 15 марта.

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Враг пытается наступать

Противник продолжает наступательную операцию против нашего государства. Враг продолжает применение авиации с целью поддержки наземных группировок и уничтожения военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины,

– рассказали в Генштабе.

Северское, Донецкое, Южнобужское направления, а также на Полесье и Слобожанщине.

В частности, Вооруженные Силы Украины рассказали, что:

на Полесском направлении – оккупанты ведут боевые действия в районах населенных пунктов Полесское, Кропивня, Захаровка, Олива, Слобода, Кухарская, Жовтневое, Озерщина, Липовка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Буча, Демидов;

– оккупанты ведут боевые действия в районах населенных пунктов Полесское, Кропивня, Захаровка, Олива, Слобода, Кухарская, Жовтневое, Озерщина, Липовка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Буча, Демидов; на Северском направлении – враг ведет боевые действия в районах населенных пунктов Любеч, Славутич, Коврита, Золотинка, Мена, Браница, Калита, Богдановка, Лукаши, Ромны, Недригайлов. Активных наступательных действий не проводит, в то же время осуществляет перегруппировку войск, совершенствует систему материально-технического обеспечения, чтобы наступать на Бровары;

– враг ведет боевые действия в районах населенных пунктов Любеч, Славутич, Коврита, Золотинка, Мена, Браница, Калита, Богдановка, Лукаши, Ромны, Недригайлов. Активных наступательных действий не проводит, в то же время осуществляет перегруппировку войск, совершенствует систему материально-технического обеспечения, чтобы наступать на Бровары; на Слобожанском направлении – враг пытается окружить Сумы и ведет боевые действия в районах населенных пунктах Сватово, Изюм, Грушеваха, Петровское, Гусаровка, Балаклея, Лиман, Малиновка, Кочеток, Безруки, Александровка, Великая Писаревка, Тарасовка, Олешня, Недригайлов. Активных наступательных действий не производит;

– враг пытается окружить Сумы и ведет боевые действия в районах населенных пунктах Сватово, Изюм, Грушеваха, Петровское, Гусаровка, Балаклея, Лиман, Малиновка, Кочеток, Безруки, Александровка, Великая Писаревка, Тарасовка, Олешня, Недригайлов. Активных наступательных действий не производит; на Донецком и Таврическом направлениях оккупанты ведут боевые действия в районах населенных пунктов Борово, Терново, Новокраснянка, Луганское, Горловка, Пантелеймоновка, Никольское, Гуляйполе, Орехов, Каменское;

оккупанты ведут боевые действия в районах населенных пунктов Борово, Терново, Новокраснянка, Луганское, Горловка, Пантелеймоновка, Никольское, Гуляйполе, Орехов, Каменское; на Авдеевском направлении в районе населенного пункта Каменка во время проведения разведки боем оккупанты понесли значительные потери, вынуждены были отойти;

в районе населенного пункта Каменка во время проведения разведки боем оккупанты понесли значительные потери, вынуждены были отойти; на Волновахском направлении враг не прекращает попыток прорыва в направлении на Угледар;

враг не прекращает попыток прорыва в направлении на Угледар; на Мариупольском направлении противник пытается захватить Мариуполь;

противник пытается захватить Мариуполь; на Южнобужском направлении враг пытается закрепиться в районах населенных пунктов Томина Балка, Надеждовка, Киселевка, Первомайское, Михаило-Ларино, Ульяновка, Пески, Доброе, Снигиревка, Архангельске, Заградовка, Осокоровка, Берислав, Каховка.

Кроме того, в Черноморской и Азовской операционных зонах признаков подготовки к проведению морской десантной операции не было обнаружено.

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