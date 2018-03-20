Оккупационные войска России не прекращают обстреливать Новолуганское: репортаж с передовой

Боевики, несмотря на объявленное перемирие, не прекращают обстреливать поселок Новолуганское. Они до сих пор не могут привыкнуть, что этот населенный пункт, который в позапрошлом году заняла украинская армия, уже не вернется к "самопровозглашенной республике".

Несмотря на огромные сугробы, военные почти по колено в снегу добираются до самых отдаленных позиций батальона "Донбасс-Украина", в частности возле поселка Новолуганское. Идти туда приходится, как на ладони у оккупационных войск России, ведь эта позиция на выступе, и враг здесь почти кругом.

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Именно "Донбасс-Украина" полтора года назад заняли Новолуганское. Раньше через поселок шли огромные потоки контрабанды.

Сейчас контрабанды нет вообще. А потому ведутся боевые действия. Много кого на той стороне это не устраивает,

– рассказал военнослужащий батальона "Донбасс-Украина" ВСУ "Моня".

Теперь это один из самых горячих участков фронта, перемирия здесь не было ни одного дня. Как только его объявили, на следующий день российские оккупационные силы пытались разбить позицию из гранатометов.

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Сейчас пророссийские боевики воздерживаются от применения большого калибра, однако меньшее оружие работает ежедневно. Кроме того, перемирие оккупационные войска России используют для укреплений своих позиций. Бойцы украинской армии говорят, что противнику это не поможет, и вся украинская территория будет освобождена.