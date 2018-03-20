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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Окупаційні війська Росії не припиняють обстрілювати Новолуганське: репортаж із передової

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Бойовики, попри оголошене перемир'я, не припиняють обстрілювати селище Новолуганське. Вони досі не можуть звикнути, що цей населений пункт, який позаминулого року зайняла українська армія, вже не повернеться до самопроголошеної республіки.

Попри величезні кучугури, військові майже по коліна в снігу дістаються до найвіддаленіших позицій батальйону "Донбас-Україна", зокрема біля селища Новолуганське. Йти туди доводиться, як на долоні у окупаційних військ Росії, адже ця позиція на виступі і ворог тут майже навкруги.

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Саме "Донбас-Україна" півтора року тому зайняли Новолуганське. Раніше через селище йшли величезні потоки контрабанди.

Зараз контрабанди немає взагалі. А тому ведуться бойові дії. Багато кого на тому боці це не влаштовує,
– розповів військовослужбовець батальйону "Донбас-Україна" ЗСУ "Моня".

Тепер це одна з найгарячіших ділянок фронту, перемир'я тут не було жодного дня. Як тільки його оголосили, наступного дня російські окупаційні сили намагались розбити позицію з гранатометів.

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Зараз проросійські бойовики утримуються від застосування великого калібру, проте менша зброя працює щодня. Крім того, перемир'я окупаційні війська Росії використовують для укріплень своїх позицій. Бійці української армії кажуть, що противнику це не допоможе і вся українська територія буде звільнена.

Автор: Євген Назаренко
Теги: Новини України Війна на Донбасі Новолуганське
Джерело: 24 Канал
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