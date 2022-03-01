"Оккупант – иди нах*й": по всей Украине висят билборды с сообщениями для россиян

Украина шестые сутки героически отражает все атаки России. Пока ВСУ тысячами уничтожают захватчиков на поле боя, граждане устраивают врагу "горячий" прием в городах и селах.

Теперь на въездах во многие населенные пункты висят напоминания, что оккупантов на украинской земле никто не ждет. Соответствующие фото обнародовал государственный телеканал "Рада".

Читайте также Будет "теплый" прием: жители Энергодара вышли с коктейлями Молотова в защиту города

Вся Украина пестрит билбордами с направлением, куда идти российским войскам и позицией относительно войны с агрессором – Россией,

– подписали фотографии журналисты.

По Украине висят билборды с сообщениями для оккупантов / Фото собраны телеканалом "Рада"

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!