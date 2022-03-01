"Оккупант – иди нах*й": по всей Украине висят билборды с сообщениями для россиян
Источник:телеканал "Рада"
Украина шестые сутки героически отражает все атаки России. Пока ВСУ тысячами уничтожают захватчиков на поле боя, граждане устраивают врагу "горячий" прием в городах и селах.
Теперь на въездах во многие населенные пункты висят напоминания, что оккупантов на украинской земле никто не ждет. Соответствующие фото обнародовал государственный телеканал "Рада".
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Вся Украина пестрит билбордами с направлением, куда идти российским войскам и позицией относительно войны с агрессором – Россией,
– подписали фотографии журналисты.
По Украине висят билборды с сообщениями для оккупантов / Фото собраны телеканалом "Рада"
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