Відтак, на в'їздах до багатьох населених пунктів висять нагадування, що окупантів на українській землі ніхто не чекає. Відповідні фото оприлюднив державний телеканал "Рада".

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Уся Україна замайоріла білбордами з напрямом, куди йти російським військам і позицією щодо війни з агресором – Росією,

– підписали світлини журналісти.

По Україні висять білборди з повідомленнями для окупантів / Фото зібрані телеканалом "Рада"

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