Зато россияне зверски относятся к нашим пленным. Избить могут только за одно слово на украинском, общаться можно только на русском и шепотом. Вместо обеда – вода, постоянно слышны крики тех, кого подвергают пыткам.

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Оккупант рассказал о плене и обозвал Соловьева

Я вообще не понимаю, где здесь фашисты, где нацисты? Я вот попал в плен, но я их не вижу. Какие там фашисты, неофашисты, как выражается всеми любимый Соловьев. Чокнутый баран,

– высказался он.

Конечно, его слова – это лишнее доказательство того, что российская пропаганда врет. Но вряд ли его соотечественники поверят такому откровению. К тому же заметно, что мужчина чувствует себя хорошо, он расслаблен.

"Здесь все хорошо, никто руки-ноги-головы не отрезает, это все бред", – обратился он к жене.

И это разительно отличается от того, как чувствуют себя украинские пленные. Наши люди медленно гниют, без еды и медицинской помощи.

Шел "копать", а попал на штурм

Пленного зовут Манак Андрей Николаевич 1995 года рождения, он из Краснодарского края. Работал инженером-строителем, потом ветеринаром. Служил по контракту в "добровольческом батальоне" "Вихрь" (в 2023 году он размещался на территории оккупированной Херсонщины).

Захватчик пытался выгородить себя и объяснял, что не участвовал в штурмах, а только копал блиндажи. Впрочем, однажды их якобы отправили копать, а на самом деле отправили на штурм.

Куда штурмовать – нас трое новичков, не то чтобы мы там какие-то бойцы... (Командующий, – 24 Канал) орет нам в рацию "Идите!" Ну куда, мы не знаем. Я пошел бы, но что я должен был делать?

– пожаловался оккупант.

Он подчеркнул, мол, не военный, а обычный человек. Но все же подписал контракт с ВС РФ. По его словам, в день подписания берут кровь на СПИД и отпечатки пальцев.

В конце видео он призвал, что не стоит подписывать контракты, потому что это на самом деле "не так, как вы думаете, вы о***неете, когда сюда попадете". Особенно стоит остерегаться, если есть дети, "потому что потом очень страшно".

Манак подытожил: деньги не стоят того, чтобы служить в российской армии, а Россия воюет за ресурсы, "чтобы накормить всех олигархов".

Ранее мы писали о том, что один россиянин даже поблагодарил за плен.