Натомість росіяни по-звірячому ставляться до наших полонених. Побити можуть лише за одне слово українською, спілкуватися можна тільки російською та пошепки. Замість обіду – вода, постійно чути крики тих, кого піддають тортурам.

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Окупант розповів про полон і обізвав Соловйова

Я взагалі не розумію, де тут фашисти, де нацисти? Я ось потрапив у полон, але я їх не бачу. Які там фашисти, неофашисти, як висловлюється усіма улюблений Соловйов. Чокнутий баран,

– висловився він.

Звісно, його слова – це зайвий доказ того, що російська пропаганда бреше. Але ж навряд чи його співвітчизники повірять такому одкровенню. До того ж помітно, що чоловік почувається добре, він розслаблений.

"Тут усе добре, ніхто руки-ноги-голови не відрізає, це все маячня", – звернувся він до дружини.

І це разюче відрізняється від того, як почуваються українські полонені. Наші люди повільно гниють, без їжі та медичної допомоги.

Ішов "копати", а потрапив на штурм

Полоненого звати Манак Андрій Миколайович 1995 року народження, він із Краснодарського краю. Працював інженером-будівельником, потім ветеринаром. Служив за контрактом у "добровольчому батальйоні" "Вихрь" (у 2023 році він розміщувався на території окупованої Херсонщини).

Загарбник намагався вигородити себе і пояснював, що не брав участі в штурмах, а тільки копав бліндажі. Утім, одного разу їх нібито відправили копати, а насправді ж відправили на штурм.

Куди штурмувати – нас троє новачків, те щоб ми там якісь бійці... (Командувач, – 24 Канал) верещить нам у рацію "Ідіть!" Ну куди, ми не знаємо. Я пішов би, але що я мав робити?

– поскаржився окупант.

Він підкреслив, мовляв, не військовий, а звичайна людина. Але все ж підписав контракт із ВС РФ. За його словами, в день підписання беруть кров на СНІД і відбитки пальців.

Наприкінці відео він закликав, що не варто підписувати контракти, бо це насправді "не так, як ви думаєте, ви о***нієте, коли сюди потрапите". Особливо варто стерегтися, якщо є діти, "бо потім дуже страшно".

Манак підсумував: гроші не варті того, щоб служити в російській армії, а Росія воює за ресурси, "щоб нагодувати всіх олігархів".

Раніше ми писали про те, що один росіянин навіть подякував за полон.