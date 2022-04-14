Оккупант оставил предсмертное послание родному брату: призывает не ехать на войну в Украину

Российский захватчик оставил предсмертное послание родному брату. Призвал его не ехать на войну в Украину, ведь тогда вернуться домой живым шансов не будет.

О предостережении российского оккупанта родному брату свидетельствует голосовое сообщение, которое Служба безопасности нашла в телефоне погибшего захватчика.

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Россиянин предостерег брата от приезда воевать в Украину

"Асвабадитель" пытался предостеречь своего брата, что с открытым уголовным делом за дезертирство еще можно жить, а единственный путь вернуться с войны в Украине – поехать "грузом 200",

- отметили в СБУ.

Там добавили, что для российского захватчика картинка "великой русской армии" оказалась совсем не радостной.

По его словам, российскому командованию до них безразлично. "Здесь вообще за людей никого не считают, всем по**й. У нас люди, бл*, просто так умирают... их тела даже не забирают. Если ты отбился от колонны, не туда повернул – всем по**й, тебя никто искать не будет", – говорит на записи россиянин.

В ведомстве выразили надежду, что "посылка" с надписью "груз 200" станет еще одним аргументом для брата, что в Украину приезжать не стоит.

Российский оккупант оставил послание брату: смотрите видео