Про застереження російського окупанта рідному брату свідчить голосове повідомлення, яке Служба безпеки знайшла у телефоні загиблого загарбника.

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Росіянин застеріг брата від приїзду воювати в Україну

"Асвабадітєль" намагався застерегти свого брата, що з відкритою кримінальною справою за дезертирство ще можна жити, а єдиний шлях повернутися з війни в Україні – поїхати "вантажем 200",

– зазначили у СБУ.

Там додали, що для російського загарбника картинка "великої руZZкої армії" виявилась зовсім не радісною.

За його словами, російському командуванню до них байдуже. "Тут взагалі за людей нікого не вважають, всім по**й. У нас люди, бл*, просто так вмирають… їхні тіла навіть не забирають. Якщо ти відбився від колони, не туди повернув – всім по**й, тебе ніхто шукати не буде", – каже на записі росіянин.

У відомстві висловили сподівання, що "посилка" з надписом "вантаж 200" стане ще одним аргументом для брата, що в Україну приїжджати не варто.

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