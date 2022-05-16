Оккупант признался, что российская артиллерия намеренно уничтожала многоэтажки в Харькове

Во время допроса один из российских оккупантов признался СБУ, что оккупационная артиллерия целенаправленно стреляла по многоэтажкам Харькова, где проживали мирные люди.

Российский оккупант был захвачен украинскими военными во время деоккупации поселка Циркуны, сообщили в Службе безопасности Украины. Пленный рассказал, что российские артиллерийские подразделения специально атаковали жилые многоэтажные дома Харькова.

Читайте также Обстрелы Одессы и Николаева и вражеские ВРГ на границе Сумщины: основное за 82 день войны

О преступных действиях российских захватчиков сообщил командир отделения 25 артиллерийской бригады вооруженных сил России. Он заявил, что главной мишенью для российских реактивных дивизионов были харьковские дома – как частные, так и многоквартирные. Россияне умышленно уничтожали гражданские объекты из артиллерии.

Реактивные дивизионы… Сам наблюдал, как реактивные дивизионы кладут 16-этажки, жилые дома. Ложат реактивки по домам в Харькове,

– заявил плененный россиянин.

Пленный оккупант признался, что россияне целенаправленно били по многоэтажкам в Харькове: смотрите видео

В СБУ сообщили, что ближайшим районом Харькова от Циркунов, где закрепились российские оккупанты, была Северная Салтовка. Именно туда с начала полномасштабного вторжения россияне направляли больше всего ракет.

Ближайший к Циркунам район Харькова – Северная Салтовка, который с начала войны почти ежедневно подвергался обстрелам из вражеских РСЗО "Град" и "Ураган", имеет одну из наиболее плотных застроек. И на сегодняшний день почти каждая из 16-тиэтажек испытала разрушения от рашистов,

– написали в ведомстве.

По словам самого плененного россиянина, он не участвовал в обстрелах жилых кварталов Харькова, а лишь следил за "выходами" своей артиллерии и артсистем ВСУ.

Кроме того, пленный оккупант предоставил персональные данные причастных к обстрелам, уничтожению мирных харьковчан и других военных преступлений.

Спецслужба тщательно изучает и проверяет предоставленные показания,

– сообщили в СБУ.

Расследование по военным преступникам на Харьковщине

Недавно украинские прокуроры завершили расследование двух российских военных, которые обстреливали Харьковщину. Оккупанты открывали огонь по Дергачам и Казачьей Лопани.

Как пояснила журналистка 24 канала, двое россиян, в отношении которых закончили расследование, в первые дни полномасштабной войны в Украине обстреливали Казачью Лопань и Дергачи Харьковской области.

Украинские правоохранители закончили расследование, а также выдвинули обвинительный акт двум российским захватчикам. Теперь их ждет суд.

Смотрите также: В США заявили, что Украина выиграла битву за Харьков