Оккупант рассказал, как под Херсоном россияне боялись погибнуть от гнева местных

На временно оккупированной Херсонской области храбрые украинцы оказывают яростное сопротивление россиянам. Захватчики не боятся митингов – они переживают за свою жизнь.

Российский оккупант, участвовавший в оккупации Херсонской области и уволившийся из армии по возвращению домой, дал интервью CNN. Рашист рассказал журналистам о том, как боялся храбрых украинцев.

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Россияне боялись мирных украинцев

По словам оккупанта, он был контрактником и имел звание младшего офицера. В ноябре 2021 он командовал подразделением, которое было среди тех, кто совершал маневры у украинской границы.

22 февраля в Краснодаре у его подразделения изъяли мобильные телефоны. Дополнительные объяснения якобы не давали. Также им предоставили нанести на технику белые полосы, а затем заставили заменить их в знак "Z".

23 февраля нас перебросили в (оккупированный россиянами – УП) Крым. Честно говоря, я не думал, что мы уедем в Украину. Я не думал, что дойдет до такого,

– заявил рашист.

25 февраля его подразделение получило приказ ехать в Украину, часть солдат отказались. На въезде в Украину он увидел горы уничтоженной российской техники. Один местный житель набросился на россиян с кнутом и едва залез к ним в машину.

В общем, когда мы видели местных, мы напрягались. Некоторые из них прятали оружие под одеждой, приближались вплотную и стреляли в нас.

– сказал оккупант.

Россиянин заявил, что прятал глаза от местных жителей, ведь ему "было стыдно за нападение России на Украину". Когда им сообщили о надбавке за участие в военных действиях, большинство солдат "ожили" и начали мечтать о закрытии кредитов.

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