"Мы уже все, у нас люди сдаются": оккупант рассказал о массовом отказе россиян воевать

За почти 6 месяцев широкомасштабной войны против Украины, оккупанты уже и сами надеются, что боевые действия как можно быстрее прекратятся. Немало россиян просто отказывается воевать.

Об этом, в частности, свидетельствует новый перехват Главного управления разведки Минобороны Украины. В телефонном разговоре оккупант надеется на скорейшее возвращение домой и сообщает, что они не пошли в запланированное наступление из-за большого количества "отказников".

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россияне массово отказываются воевать

оккупант рассказывает собеседнице "хорошие новости": его пообещали вскоре вывести из Украины обратно в россию. Он надеется, что домой сможет вернуться уже в этом месяце.

Вот сейчас я просто вообще жестко надеюсь, что, бл*ть, нас реально выведут, и мы свалим уже отсюда наконец, потому что это пи*дец. Еду с позиции, смотрю – минус танк, и экипаж, короче, просто убегает. Я думал, типа, все, прилетело. Это пи*дец был. А, оказывается, нет – у нас просто танк неисправен, короче, и он загорелся,

– делится захватчик.

россиянин убежден, что его подразделение точно выведут, ведь они полностью деморализованы – множество из них отказались воевать, и личного состава сейчас недостаточно для того, чтобы выполнять оккупационные боевые задачи.

Потому что мы уже все, у нас люди сдаются. У нас уже столько людей отказались. У нас в ближайшее время должно было быть наступление, а людей не хватает, потому что все пошли в отказ. Ну, тут реально задница,

– жалуется оккупант.

Прозрел горе-вояка и от того, как в Украине "встречают" российскую армию. Он рассказал историю, как мама одного из оккупантов пыталась ему дозвониться, когда услышала: "Абонент недоступен, российский фашист, иди на*уй". Кроме того, россиянин жалуется на нехватку сна, ведь с самого утра по ним работает украинская артиллерия и другое оружие.

оккупант рассказывает о состоянии дел своего подразделения в Украине: смотрите видео

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