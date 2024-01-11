Украинская разведка поделилась новым перехватом. На записи можно услышать, как оккупант жалуется, что его все достало, а также просит другого россиянина забрать его.
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Что рассказал оккупант
Захватчик сказал, что половина его батальона дезертовала. Оккупанты не захотели воевать и оставили свои позиции в лесу, а сам он об этом узнал значительно позже. Поэтому россияне его упрекнули, что он не владеет ситуацией.
Также оккупант попытался объяснить собеседнику и самому себе причину неудач этого батальона на фронте.
Человек командующий, я так понял, округа, Волков – ментовская тв***рь. Почему нет успеха – он сказал, что третий батальон полностью отказался участвовать (в боевых действиях – 24 Канал)... и сейчас наш третий батальон просто конченный для всех и для всего округа,
– сказал российский военный.
Оккупант также добавил, что после этих событий другие российские военные начали травить этот батальон.
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Украинская разведка напомнила оккупантам и коллаборантам об ответственности. За каждое совершенное против нашей страны военное преступление будет справедливое возмездие.
Что известно о других перехватах
- В одном из перехватов захватчики обсуждали свои попытки попасть с находящегося под временной оккупацией левого берега Херсонщины на правый. Российские командиры жаловались на невысокие умственные способности своих подчиненных и безразличие со стороны других солдат оккупационной армии.
- В другом перехвате двое захватчиков обсуждали изнасилование 70-летней женщины группой российских военных в украинской деревне. Также они подтвердили, что россияне злоупотребляют алкоголем и устраивают стрельбу на временно оккупированных территориях.
- Ранее ГУР показало еще один перехват. В нем захватчик признался, что один российский военный отстрелил другому гениталии, потому что эти оккупанты не поделили женщину.