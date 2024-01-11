Українська розвідка поділилася новим перехопленням. На записі можна почути, як окупант жаліється, що його все дістало, а також просить іншого росіянина забрати його.

До теми ГУР повідомляє про дезертирство поранених загарбників: як командування розправляється з ними

Що розповів окупант

Загарбник сказав, що половина його батальйону дезертувала. Окупанти не захотіли воювати та залишили свої позиції у лісі, а сам він про це дізнався значно пізніше. Через це росіяни йому дорікнули, що він не володіє ситуацією.

Також окупант спробував пояснити співрозмовнику та самому собі причину невдач цього батальйону на фронті.

Людина командувач, я так зрозумів, округу, Волков – ментівська тв***ка. Чому немає успіху – він сказав, що третій батальйон повністю відмовився брати участь (у бойових діях – 24 Канал)... і зараз наш третій батальйон просто кінчений для всіх та для всього округу,

– сказав російський військовий.

Окупант також додав, що після цих подій інші російські військові почали цькувати цей батальйон.

Обережно! На відео присутня нецензурна лексика!

Росіянин розповідає про масове дезертирство в окупаційному війську: відео ГУР МО



Українська розвідка нагадала окупантам та колаборантам про відповідальність. За кожен здійснений проти нашої країни воєнний злочин буде справедлива відплата.

Що відомо про інші перехоплення