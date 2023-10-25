Джерела 24 Каналу поділилися з нами уривком розмови між російськими військовими. Бонус: наприкінці вас очікує епічне відео, на якому можна побачити, як окупанти "форсують" річки.
Читайте також У колаборантів істерика: чому на Херсонщині зникають ставленики Росії
Командування слів не добирає
У розмові між собою військове командування дає чітко зрозуміти, що російські солдати для них далеко не інтелектуали. В одній з реплік йшлося про щось, що мають знайти під кущами. Підозрюємо, що мовиться про саморобний пліт, чи чим воно там є, який ми покажемо вам вкінці.
Мені здається, шановний Віктор Борисовичу, б***ь, надто багато вас, б***ь, в с***у цілую. З вашими нікчемними деякими посадовими особами, б***ь. Х*ер, б***ь, добу сидить перед якоюсь с***ою 20-метровою річкою, б***ь, боїться дупцю замочити, зробити пліт або переправу. Хоча я про це попереджав. Негайно виконати заходи і задачу,
– кричав один військовий.
Він наголошував, що ніхто не "принесе коритце, на якому мавпа (імовірно, російський солдат) попливе на ту сторону". За його словами, сусідам справа (ймовірно, іншим російським військовим) "п***й на все".
Командування зневажливо ставиться до своїх бійців: дивіться відео 18+
Майок смугастих понадягають на себе, б***ь, а нікчемні н***я. Ні одні, ні другі, ні треті. І сусіди твої такі ж. Ходять там, цицьки мнуть вздовж берега третю добу. М'яким х**м, б***ь, у сім'ї порядку не наведеш. Ухвалюй заходи до цього командира,
– кричав військовий.
Як російські військові форсують річки: дивіться відео 18+
Як ви бачите, ставлення військового командування до своїх підопічних – найкраще з найкращих. З іншого боку, хіба російський військовий бодай щось знає про гідність?
Водночас ми нагадуємо, що є окупанти у смугастих майках, які викликають істеричний сміх. Але також є дуже багато справжніх головорізів, які прийшли на війну, щоб знищувати українців. Тож, підтримуйте наших захисників, донатьте та поширюйте збори. Редакція 24 Каналу збирає 1 мільйон на FPV-дрони для підрозділу ССО Genius. Долучайтеся і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває.