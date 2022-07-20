Пришли две "бабы бухие" – их записали, – оккупант о новом "пополнении" в войсках

У оккупантов возникают проблемы с нехваткой военных. Набирают даже женщин. Кроме того, захватчики недовольны из-за скудных зарплат.

Об этом свидетельствуют перехваченная беседа оккупантов. В ней два захватчика обсуждают подавленную ситуацию в подразделении. Очевидно, что причина – безумные потери врага.

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"Гребут всех подряд"

Самая первая жалоба оккупантов – низкие зарплаты. Один заявил, что вместо обещанных трехсот тысяч рублей платят 150, то есть вдвое меньше.

Кроме того, рассказывает о "пополнении" в войсках. Говорит, "гребуют всех подряд", лишь бы сказали, что уедут.

Пришли две бабы бухие. Говорят, мы уедем. Им говорят, кем вы будете? Они говорят поварами. Все, их записали,

– рассказал захватчик.

Он добавляет, как ехали в Украину, было 670 человек в подразделении. Сейчас осталось 150 – 147.

Оккупант рассказал о новом "пополнении" в войсках: перехваченный разговор

ВСУ "проредили" ряды оккупантов на 64%

Блогер Александр Коваленко отметил, что санитарные потери российских оккупантов по состоянию на утро 20 июля 2022 года превысили 76 тысяч человек. Число погибших, по данным Генштаба ВСУ, составляет 38 750.

Таким образом, суммарные потери россиян, в том числе убитыми и ранеными, превысили 115 тысяч человек.

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