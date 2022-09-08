Наши все хотят отказаться от командира, – оккупант о реальном настроении солдат

В рядах российской армии заметно падает боевой дух из-за некомпетентности командиров. Россия бросает артиллеристов командовать танкистами, из-за чего среди военных растет негодование.

Оккупанты отказываются ехать на первую линию

Украинские разведчики перехватили разговор оккупанта, в котором российский военный рассказал о реальном настроении солдат и бессмысленном командовании.

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Солдат российской армии без особого вдохновения рассказал, что их готовятся бросить на первую линию. Но настроение оккупанта подавлено, поскольку прилетел скинувший гранату дрон, в результате чего ранило его товарищей.

Российский военный рассказал, что его товарищи уехали без укрывшегося в каком-то подвале командира. Один был механик, другой выполнял роль командира и наводчика.

Также оккупант пожаловался на переставший стрелять танк, поскольку в стволе застрял снаряд. Захватчик переживает, чтобы снаряд не взорвался и ВСУ не услышали этого, поскольку оккупанты находятся в зоне поражения украинской артиллерии.

Российский военный признался, что он и его товарищи не хотят ехать на первую линию.

Ну, короче, наши все хотят отказаться от командира... Батальон, все экипажи отказаться, все роты, потому что он бестолковый, он артиллерист, он не танкист них*я и ему пох*й на личный состав,

– сказал оккупант.

Он пожаловался на командира, что потому безразлично на раненых и погибших. В частности, командир не докладывал о потерях руководству.

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