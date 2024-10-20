Об этом сообщил доброволец 24 ошбр "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов.

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Россиянин расстрелял своего побратима

Российский пехотинец расстрелял танкиста, который прибежал к ним на позицию и засветил ее перед нашим дроном. Один из них пытался остановить "товарища", но не получилось,

– отметил Бунятов, добавив, что это произошло на Кураховском направлении.

Оккупант застрелил своего товарища.

Напомним, что аналитики DeepState сообщили, что враг и дальше осуществляет активные штурмовые действия в направлении Курахово. Также российские захватчики продолжают давление на Максимильяновку.