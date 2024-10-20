Про це повідомив доброволець 24 ошбр "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов.
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Росіянин розстріляв свого побратима
Російський піхотинець розстріляв танкіста, який прибіг до них на позицію та засвітив її перед нашим дроном. Один з них намагався зупинити "товаріща", але не вийшло,
– зазначив Бунятов, додавши, що це відбулося на Курахівському напрямку.
Окупант застрелив свого товариша.
Нагадаємо, що аналітики DeepState повідомили, що ворог й далі здійснює активні штурмові дії в напрямку Курахового. Також російські загарбники продовжують тиск на Максимільянівку.