Оккупант советует жене смотреть украинское телевидение, чтобы знать правду о войне
Источник:Оперативное командование "Север"
СБУ продолжает перехватывать разговоры российских солдат с родными. Так, один из бойцов порекомендовал своей жене смотреть украинские телеканалы, чтобы знать правду.
В телефонном разговоре, выложенном в сети, жена оккупанта очень переживает, чтобы он вернулся домой. Мол, их не очень есть кем заменить, да и не очень в России спешат это сделать.
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Наемник провел жене ласковую украинизацию
Она попросила любимого отсидеться где-нибудь в сторонке и вернуться живым. В то же время ее удивило то, что на российских телеканалах показывают совсем другую картинку.
Слушайте разговор оккупанта со своей женой:
Жена наемника спросила, почему по телевизору говорят, что российские военные хорошо и уверенно идут? Мол, солдаты страны-агрессора настоящие молодцы. Ответ ее мужа был резким и безапелляционным.
Это все бред и ***ня! Посмотри независимые каналы. Украинские каналы посмотри. Они говорят: "Даже если Россия победит, не будет ничего! Снова будут собираться группировки войск, снова будут заходить",
– подчеркнул он.
Оккупант признался, что это будет вторая Чечня. И что командир бригады уже сравнивает происходящее сейчас в Украине с тем, что пережила Чечня в 1995 году.
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