Оккупант советует жене смотреть украинское телевидение, чтобы знать правду о войне

СБУ продолжает перехватывать разговоры российских солдат с родными. Так, один из бойцов порекомендовал своей жене смотреть украинские телеканалы, чтобы знать правду.

В телефонном разговоре, выложенном в сети, жена оккупанта очень переживает, чтобы он вернулся домой. Мол, их не очень есть кем заменить, да и не очень в России спешат это сделать.

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Наемник провел жене ласковую украинизацию

Она попросила любимого отсидеться где-нибудь в сторонке и вернуться живым. В то же время ее удивило то, что на российских телеканалах показывают совсем другую картинку.

Слушайте разговор оккупанта со своей женой:

Жена наемника спросила, почему по телевизору говорят, что российские военные хорошо и уверенно идут? Мол, солдаты страны-агрессора настоящие молодцы. Ответ ее мужа был резким и безапелляционным.

Это все бред и ***ня! Посмотри независимые каналы. Украинские каналы посмотри. Они говорят: "Даже если Россия победит, не будет ничего! Снова будут собираться группировки войск, снова будут заходить",

– подчеркнул он.

Оккупант признался, что это будет вторая Чечня. И что командир бригады уже сравнивает происходящее сейчас в Украине с тем, что пережила Чечня в 1995 году.

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