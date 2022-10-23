Наверное, единственные эйрподсы в Архангельской области: оккупант украл у заместителя мэра Изюма наушники

Российские оккупанты на протяжении всей полномасштабной войны мародерят в Украине. Есть множество подтвержденных случаев, когда россияне "спасают" украинцев от стиральных машинок, электрочайников, телевизоров и т.д.

Оккупант украл эйрподсы у заместителя мэра Изюма

В этот раз решили, что "угрозу" составляют наушники. Они украли их у заместителя городского головы недавно освобожденного Изюма Владимира Мацокина.

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Так, Мацокин отследил местонахождение наушников, которые оккупанты похитили из его дома. Как оказалось, наушники в русском Северодвинске, Архангельской области. По всей вероятности, это единственный предмет роскоши в этих краях.

Тупое русское создание, целью жизни которого является мародерство, не знало, что технологии Apple позволяют их владельцам отслеживать местонахождение своих гаджетов по всему миру. И вот мои наушники, лежавшие в шкафчике прихожей уже в зловонном Северодвинске, Архангельской области, России,

– заявил он.

Мацокин также написал, что таким образом наверняка оккупанты хотят доказать своим женщинам и детям, что их муж и папа настоящий хозяин, умножающий семейное благополучие. Ничего удивительного и нового – россияне еще раз доказывают свою сущность.

Заместитель мэра Изюма добавил скриншоты, где видно, что наушники находятся на территории России.



Украденные у заместителя мэра Изюма наушники нашлись в Архангельской области / Скриншот Владимира Мацокина



Оккупант украл наушники у заместителя мэра Изюма и отправил их в русский Северодвинск / Скриншот Владимира Мацокина

В комментариях к Мацокину присоединились другие люди, пострадавшие от мародерства ВС РФ, и рассказали свои не менее жуткие истории.

У кого-то украли электробритву, кто-то нашел свой мотоцикл, который уже продается в Воронежской области, а у кого-то оккупанты украли обычный шкаф для одежды. Украинцы отмечают, что жалко, что нельзя так отследить все вещи.

Двое оккупантов украли стиральную машинку из частного дома

Оккупанты в очередной раз "радовали" сеть, украв стиральную машинку. Россияне вытащили стиральную машинку из частного жилого дома. Они не решились подъехать на военном авто, спрятанном под деревом. Поэтому волокли машинку по улице 100 – 200 метров.

После того, как они погрузили украденную машину на военный автомобиль, оккупанты снова вернулись в разрушенный дом.

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