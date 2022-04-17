Оккупант в упор расстрелял украинку, "потому что у нее брат в "Азове": перехват СБУ

СБУ шокировала новым перехватом разговора одного из оккупантов. Захватчики цинично признаются, что в упор расстреливают украинских женщин.

СБУ перехватывает подобные разговоры российских военных и документирует их преступления. Это нужно, чтобы впоследствии каждый оккупант понес ответственность за свои преступления.

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Оккупанты расстреляли женщину

В одном из таких разговоров фигурирует житель оккупированной Луганской области, мобилизованный россиянами. В разговоре с женой он вспоминает о том, как его "коллеги" жестоко убили украинскую женщину. Судя по его словам, оккупанты выпускают по несколько пуль даже в уже бездыханные тела своих жертв.

Мужчина рассказал, что услышал звуки выстрелов, а когда подошел – увидел российских минометчиков и женщину с простреленной головой. Захватчики продолжали в нее стрелять на его глазах.

Убили, "потому что брат – "Азовец"

Мужчина объяснил, что женщину расстреляли из-за того, что она "начала пороть какую-то х*йню", а ее брат защищает Украину в рядах полка "Азов". Мобилизованный якобы и возмущенный поведением русских, но при этом – молча наблюдал и никак им не помешал. Только посоветовал хоть закопать убитую.

Оккупант рассказывает о жутком убийстве украинки: аудио