СБУ перехоплює подібні розмови російських військових та документує їхні злочини. Це потрібно, аби згодом кожен окупант поніс відповідальність за свої злочини.
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Окупанти розстріляли жінку
У одній з таких розмов фігурує мешканець окупованої Луганщини, мобілізований росіянами. У розмові з дружиною він згадує про те, як його "колеги" жорстоко вбили українську жінку. Судячи з його слів, окупанти випускають по декілька куль навіть у вже бездиханні тіла своїх жертв.
Чоловік розповів, що почув звуки пострілів, а коли підійшов – побачив російських мінометників й жінку з простреленою головою. Загарбники продовжували у неї стріляти на його очах.
Вбили, "бо брат – "азовець"
Чоловік пояснив, що жінку розстріляли через те, що вона "почала пороти якусь х*йню", а її брат захищає Україну в лавах полку "Азов". Мобілізований нібито й обурений поведінкою росіян, але при цьому – мовчки спостерігав і ніяк їм не завадив. Лише порадив хоч закопати вбиту.
Окупант розповідає про моторошне вбивство українки: аудіо