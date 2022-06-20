Россиян пугают не только безумные потери в войне против Украины. Их начала пугать ответственность, убежать от которой им не удастся.

Российские кафиры были свято убеждены в том, что им удастся укрыться от совершенных преступлений за маской. Наши разведчики принесли им плохие новости: они знают каждого урода, который пошел воевать против Украины, убивал наших героических воинов и мирное население. Ни одному из них не удастся избежать справедливого наказания.

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Жалобы кафиров на прослушивание

Нашим разведчикам раньше удалось прослушать разговор российского оккупанта с пассией-невестой. Ей удалось выпросить у него об убийстве 10 воинов ВСУ. Информация получила огласку, что очень испугало кафиров.

Что ж, беспокоиться о огласке данных оккупантам уже не стоит – они будут очень известны. Оккупант – Афлятонов Иван Альбертович , 1998 года рождения, родился 1 сентября, но особой тяги к знаниям не имел и стать человеком так и не сумел. Он живет в Казани, сейчас находится на территории Херсонской области с 22 апреля. Есть высокая вероятность, что воспоминания о степях Херсона будут последними в его позорной и ничего не стоящей жизни.

Его пассия – Нурутдинова Элина Дамировна , родилась 23 ноября 2002 года, живет в той же Казани и готовилась к свадьбе с оккупантом, до которой после разглашения ее данных боится не дожить. Оккупант посоветовал ей блокировать все неизвестные номера, которые будут звонить на номер 79053180415 .

Оккупант просит девушку больше ничего у него не выпрашивать, потому что "все серьезно и всех слушают". Что ж, русским верные мысли в голову приходят всегда с существенным опозданием. Теперь о преступлениях оккупанта знают все, и наказания ему не избежать. А Элина может насладиться "славой" и забыть о свадебных хлопотах - "хорошие россияне" уже не женятся.

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