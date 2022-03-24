Оккупанта откинули: бои ведутся уже на границе Николаевской и Херсонской областей

Украинские защитники в Николаевской области отбросили врага вплоть до границы Николаевской и Херсонской областей.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. За это он поблагодарил наших защитников.

Важно В Николаевской области сбили еще одну крылатую ракету оккупантов

По словам Виталия Кима, ранее оккупанты максимально заходили до Вознесенска. Сейчас захватчиков отбросили далеко к границе между Николаевской и Херсонской областями.

Мы ведем бои на границе Николаевской и Херсонской областей. Трудно, но успешно. Спасибо, военные,

– сказал Ким.

Он добавил, что наши бойцы в ночь на 24 марта сбили 1 крылатую ракету и 1 самолет, которые летели, вероятно, в Кривой Рог.

Обращение Виталия Кима: смотрите видео

Отметим, что ранее оккупанты обстреляли жилой район Николаева. 22 марта в 22:50 в результате вражеских действий со стороны врага произошел пожар складского помещения на объекте в Ингульском районе Николаева и пяти автомобилей, припаркованных рядом. Пожарные ликвидировали пожар на площади 250 квадратных метров.

Почти одновременно с этим враг попал в двухэтажный жилой дом в Ингульском районе, в результате чего произошло его разрушение и возник пожар.

Потери врага по состоянию на 24 марта: смотрите видео