Оккупантам есть нечего, они надеялись на местное население, – украинский военный

У оккупантов сейчас проблемы с поставкой. И больше всего им не хватает горючего и еды, ведь они надеялись, что в Украине их будет радостно встречать мирное население.

Об этом рассказал военный 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Ярослав Галас в эфире 24 канала.

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По его словам, россиянам массово не хватает личного снаряжения и даже еды.

Офицер из разведывательного подразделения рассказал Ярославу Галасу, что российские военные жалуются, что им не дают нормальной еды.

Оккупантам есть нечего, они рассчитывали, что местное население будет им помочь, но украинцы им отказывают. Местное население бьет их или выходит на акции протеста на оккупированных территориях. Никакого радостного принятия, на которое они рассчитывали, нет,

– объяснил украинский военный.

Кроме того, у них плохие поставки топлива. "У них нет вариантов, поэтому они возят на танках в бой солярку, чтобы дозаправиться, хотя это опасно", – добавил Галас.

К слову, ВСУ нанесли мощный удар российским оккупантам на Восточном направлении. Враг потерял две сотни личного состава и много боевой техники, в том числе уничтожено 2 БТР-а, 7 БПМ и 1 ББМ.

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