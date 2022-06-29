СБУ разоблачила российских командиров, отдавших приказ расстрелять гражданских на Киевщине

Комбат майор Максим Краснощеков и заместитель командира роты майор Александр Васильев пытали людей в Киевской области. Они приказывали расстреливать гражданских.

Подозреваемые оккупанты руководили действиями мотострелковых подразделений врага во время временной оккупации села Перемога в Киевской области. Об этом сообщили в СБУ 29 июня.

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Приказали расстрелять 7 человек

По данным следствия, оккупанты силой удерживали местных жителей в одном из помещений и пытали их. Краснощеков и Васильев лично допрашивали людей и пытались вытащить информацию о военных ВСУ, правоохранителях и участниках ТрО.

Затем они приказали расстрелять людей из автоматов прямо на месте пыток и взорвать здание с телами, чтобы скрыть военное преступление.



Оккупант, совершавший зверства над жителями села Перемога / Фото СБУ

В Офисе генпрокурора сообщают, что оккупанты незаконно удерживали 7 человек. Из них 5 незаконно задержанных были расстреляны. Произошло это в феврале.

Оккупанты проводили незаконные допросы мужчин, избивали их кулаками, ногами и применяли огнестрельное оружие,

– говорится в сообщении.



Васильев и Краснощеков приказывали расстреливать людей / Фото СБУ

Что грозит злоумышленникам

Пока майорам Краснощекову и Васильеву объявили о подозрении в совершении преступления. Известно, что они служат в 15-й отдельной мотострелковой бригаде 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа России.

Если вину злоумышленников докажет суд, то им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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