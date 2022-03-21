Оккупантам сказали, чтобы они сами искали себе продукты, – журналист о мародерстве

На оккупированных территориях часто случаются случаи мародерства от оккупантов. Очевидно, что российские захватчики имеют значительные проблемы со снабжением.

Журналист Радио Свобода Левко Стек в эфире 24 канала рассказал, что власти Украины получают много сообщений о случаях мародерства среди оккупантов.

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По его словам, это может быть связано с тем, что находящиеся на территории Украины военные подразделения РФ сейчас испытывают значительные проблемы с логистикой.

Поэтому части военных поставили задачу – что они должны себе добыть продовольствие. Но на этом они не останавливаются. Когда получают такую ​​команду, начинают устраивать самодеятельность и воруют все. Есть много пострадавших среди гражданских,

– объяснил журналист.

Он добавил, что российские военные чаще всего забирают продукты, алкоголь и какую-то мелкую бытовую технику из домов гражданских людей.

Левко Стек подчеркнул, что уже неоднократно перехватывали разговоры оккупантов, в которых слышно, что командиры разрешают грабить дома и магазины. Кроме того, рашисты отбирают телефоны с украинскими сим-картами у местного населения и звонят своим родным и рассказывают все, как есть.

Журналист заверил, что их собственная спецсвязь, которую захватчикам выдавали в РФ, не работает.

"Чувствуя вседозволенность и отсутствие правил на территории, которую они контролируют, оккупанты могут делать все, что угодно. В частности, к сожалению, происходят и убийства мирного населения", – сказал он.

К слову, в СБУ рассказали, что российские оккупанты начали массовое мародерство в Украине. В поисках легкой наживы они показывают свое настоящее лицо и становятся неконтролируемыми. Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков.

Оккупантам сказали, чтобы они сами искали продукты, – журналист о мародерстве: