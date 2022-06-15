Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу заявил спикер Центра национального сопротивления. Он также рассказал о деятельности украинских партизан, подготовке к полномасштабной войне и сорванных планах Кремля.

К теме Движение сопротивления набирает обороты: в Луганской области расклеивают открытки с ненавистью к оккупантам

О "введении" рублей на Юге

На временно оккупированной части Юга Украины российские оккупанты изо всех сил пытаются выполнить поставленные задачи. Впрочем, несмотря на все попытки, они до сих пор не смогли ввести там собственную валюту.

Россияне должны были это сделать до июня, однако они успешно провалили задачу,

– рассказал представитель Центра нацсопротивления.

Он отметил, что форматы противостояния украинцев россиянам на оккупированных территориях абсолютно разнообразны. Чаще всего это открытки, которые распространяют местные жители. В них могут быть как угрозы для оккупантов, так и интересные материалы для населения.

Интервью с спикером Центра национального сопротивления: смотрите видео

Кроме того, одним из важных видов сопротивления на временно оккупированных территориях является саботаж различной деятельности. В частности, украинские предприниматели сейчас оказывают просто безумное экономическое сопротивление на Херсонщине и Запорожье.

О запугивании оккупантов и отваге украинцев

Спикер Центра национального сопротивления рассказал, как рядовые украинцы на Севере Украины запугивали русских солдат. Когда большая техника колоннами заходила в города, местные жители использовали интересные "методы воздействия" на захватчиков.

В частности, были случаи, когда украинские мужчины брали рюмку, водку и шли к российским военным. Они убеждали оккупантов, что те вроде бы "освобождают украинцев", а потом рассказывали им о стоящих рядом бригадах ВСУ.

Несколько таких историй и оккупанты сами сливали топливо и отдавали его местным, чтобы просто не продвигаться дальше. Они боялись идти в наступление,

– рассказал спикер.

О партизанах на оккупированных территориях

Украинские партизаны ведут активную подрывную деятельность на временно оккупированных территориях. По словам представителя Центра национального сопротивления, они делают это настолько хорошо, что россияне даже боятся ехать "служить" на Юг Украины.

Партизаны – это не просто взял в руки вилы или лопату и пошел "совершать смерть врагам" в тылу оккупанта. Наши партизаны – это опытные военные, знающие, что нужно делать в тылу врага и как правильно наносить ему наибольший вред,

– отметил спикер.

Людей максимально готовят для борьбы с оккупантами. Речь идет не только о прямой физической борьбе, но и о других форматах.

"Мы могли наблюдать за такими в конце февраля и начале марта, когда наши люди выходили на масштабные акции протеста и говорили в глаза оккупантам, что им здесь не рады", – рассказал спикер.

О подготовке украинцев к войне

По словам спикера Центра нацсопротивления, подготовка населения к полномасштабной войне по разным направлениям длилась не один год. В частности, готовилась основа для национального сопротивления врагам.

Следует прочитать Зеленский ответил, позволил ли бы в Украине "референдумы под международной эгидой"

Благодаря отваге и решительности граждан Украина выдержала мощный удар полномасштабного вторжения российских войск. Сопротивление, оказываемое населением оккупантам уже более 100 дней, является результатом этой подготовки.

Когда враг 3 месяца находится на земле, где он постоянно оборачивается, его хотят убить, он понимает, что может стать жертвой, его морально-психологическое состояние очень низкое,

– рассказал представитель Центра нацпротива.

Он добавил, что таким образом в правильный момент деморализованные вражеские военные просто сложат оружие и не будут сопротивляться украинской контратаке.