У России так долго не было "потерь", что оружие пришлось доставать из музеев. Оккупанты "засветили" на видео "раритеты" 1940-х годов.

Украинские защитники наносят врагу колоссальные потери. Речь не только о живой силе, но и оружии. Оккупанты уже получили, очевидно, музейные экспонаты. Боевики в интернете похвастались новым "передовым оружием".

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На опубликованных кадрах видно, как оккупанты хвалятся оружием, которое еще можно (но не нужно) также увидеть в старых советских фильмах.

Какое оружие передали оккупантам: смотрите видео из сети

Похоже, скоро оккупанты будут срывать танки-памятники с постаментов, чтобы и их отправить на фронт. В то же время врагу ничего не поможет. Оккупантам не удается реализовать никаких своих планов.

Колоссальные потери врага – главное

По состоянию на 13 июля Генштаб ВСУ сообщил, что отправить на концерт к Кобзону удалось уже 236 040 российских оккупантов. В частности, после хлопка во временно оккупированном Бердянске трупы захватчиков ночью вывозили грузовиками в морг.

Кроме того, уничтожили немало вражеской техники. В частности, речь идет о тысячах бронированных машин, тысячах артиллерийских систем и сотнях самолетов и вертолетов. Потери окупантов растут каждый день.