Оккупантов, бл*ть, перебью, – украинская бабушка с топором готова давать отпор россиянам

Бороться против российских захватчиков готовы не только наши военные, но и гражданские. И возраст для этого не помеха!

В сети распространяют видео с украинской бабушкой, которая с топором в руках готовится "гостеприимно" встречать врагов. Она обещает: перебьет всех оккупантов, которые двигаются на ее родную землю.

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"Пусть дома у себя порядки наводят. На своей земле зас*ались по самые уши. Я ехала – там полно земли пустой стоит, а им мало. Там все сорняками зарастает, а они пришли людей убивать", – разложила все по полочкам бабушка.

Боевая украинская бабушка ждет оккупантов с топором: смотрите видео

С такими защитниками и защитницами у захватчиков нет никаких шансов. Всё будет Украина!

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