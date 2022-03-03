У мережі поширюють відео з українською бабцею, яка із сокирою у руках готується "гостинно" зустрічати ворогів. Вона обіцяє: переб'є усіх окупантів, які сунуться на її рідну землю.

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"Хай вдома в себе порядки наводять. На своїй землі зас*алися по самі вуха. Я їхала – там повно землі порожньої стоїть, а їм мало. Там усе бур'янами заростає, а вони прийшли людей вбивати", – розклала все по поличках бабуся.

Бойова українська бабця чекає окупантів із сокирою: дивіться відео

Із такими захисниками й захисницями в загарбників немає жодних шансів. Усе буде Україна!

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