Оккупантов будет видно за 150 километров: у них отобрали радиолокационную станцию и узел связи
Источник:фейсбук Сухопутных войск ВС Украины
Сегодня украинские солдаты отобрали у российских оккупантов и вернули в Вооруженные Силы Украины системы для обнаружения воздушных, морских и наземных объектов на дальних расстояниях.
Комментируя событие, Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины добавляют, что это отличный подарок ко Дню украинского добровольца.
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Сообщается, что радиолокационную станцию и узел связи отобрало у российских оккупантов подразделение Боевое Братство Украины Территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. В настоящее время системы возвращены украинским военным.
Теперь будем видеть небо и землю и отслеживать врага на расстоянии 150 километров,
– сообщили на фейсбук-странице Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
Ранее в Генштабе Вооруженных Сил заявили, что украинские военные остановили россиян по направлениям Николаева и Кривого Рога. Поэтому захватчики прибегают к террору и атакуют гражданское население.
У врага отобрали радиолокационную станцию и узел связи / Фото фейсбук Сухопутных войск ВС Украины
У врага отобрали радиолокационную станцию и узел связи / Фото фейсбук Сухопутных войск ВС Украины
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