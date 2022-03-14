Оккупантов будет видно за 150 километров: у них отобрали радиолокационную станцию и узел связи

Сегодня украинские солдаты отобрали у российских оккупантов и вернули в Вооруженные Силы Украины системы для обнаружения воздушных, морских и наземных объектов на дальних расстояниях.

Комментируя событие, Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины добавляют, что это отличный подарок ко Дню украинского добровольца.

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Сообщается, что радиолокационную станцию ​​и узел связи отобрало у российских оккупантов подразделение Боевое Братство Украины Территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. В настоящее время системы возвращены украинским военным.

Теперь будем видеть небо и землю и отслеживать врага на расстоянии 150 километров,

– сообщили на фейсбук-странице Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Ранее в Генштабе Вооруженных Сил заявили, что украинские военные остановили россиян по направлениям Николаева и Кривого Рога. Поэтому захватчики прибегают к террору и атакуют гражданское население.

У врага отобрали радиолокационную станцию и узел связи / Фото фейсбук Сухопутных войск ВС Украины

У врага отобрали радиолокационную станцию и узел связи / Фото фейсбук Сухопутных войск ВС Украины

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